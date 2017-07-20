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تياغو سيلفا متحمس لانتقال نيمار لباريس سان جيرمان

تياغو سيلفا متحمس لانتقال نيمار لباريس سان جيرمان

By admin
20 يوليو، 2017
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يبدو البرازيلي تياغو سيلفا، مدافع باريس سان جيرمان، متحمساً لانضمام زميله في المنتخب نيمار للفريق الباريسي.

وأكدت بعد الصحف في أوروبا ان نيمار توصل لاتفاق مع النادي الباريسي، وهو ما نفته مصارد غول التي أكدت أن اللاعب سعيد في برشلونة.

وقال تياغو في تصريحات صحفية: “لا أعلم إن كان نيمار سيأتي لهنا أو لا، لم يخبرني بشئ، ولكن عندما تبني مشروع قوي فإنه من المهم أن يتواجد معك مثل هؤلاء اللاعبين، إذا انتقل نيمار لنا ستكون صفقة رائعة”.

وأضاف المدافع البرازيلي “نيمار واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وجوده معنا سيساعدنا على الخروج من النطاق المحلي والمنافسة على دوري أبطال أوروبا”.

HD Neymar Thiago Silva

وكانت تقارير صحفية قد أكدت سعي باريس سان جيرمان لضم اللاعب، مع استعداد لدفع 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، ليكون اللاعب الأغلى في التاريخ.

خرج بعدها نائب رئيس النادي، ليؤكد بقاء نيمار مع الفريق بنسبة 200%، ولكن الشائعات ما زالت تحيط بالنجم البرازيلي، الذي كان له الدور الأبرز في عودة برشلونة التاريخية أمام باريس سان جيرمان في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

يُذكر أن أوناي إيمري مدرب الفريق قد ألمح لاهتمام باريس سان جيرمان بضم نيمار في تصريحات صحفية اليوم.

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