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راؤول يبدأ مهامه الرسمية داخل الريال بصفقة سيبايوس

راؤول يبدأ مهامه الرسمية داخل الريال بصفقة سيبايوس

By admin
20 يوليو، 2017
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بدأ راؤول غونزاليس أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني عمله داخل إدارة الفريق بدءاً من اليوم من خلال التواجد في تقديم اللاعب الجديد داني سيبايوس.
اللاعب السابق للميرينغي بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية كان حاضراً في مدرجات الريال بجوار ايماليانو بوتراغينيو ومن جاءوا من إدارة الريال.
وسيعمل راؤول داخل الريال كممثل للفريق في العديد من المحافل سواء داخل المقر أو خارجه.
وكان غونزاليس قبل شغله لهذا المنصب يعمل في منصب سفير الدوري الإسباني بالولايات المتحدة الأمريكية.
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