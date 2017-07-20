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راديو ماركا: موراتا مهاجم رائع ولكن سعره مبالغ فيه !!

راديو ماركا: موراتا مهاجم رائع ولكن سعره مبالغ فيه !!

By admin
20 يوليو، 2017
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عقب راديو ماركا الإسباني على صفقة الدولي ألفارو موراتا ورحيله عن صفوف ريال مدريد لصالح تشيلسي الإنكليزي قبل ساعات بشكل رسمي.
وقال برنامج (لا تربيو) أن موراتا هو مهاجم مميز ورائع في صفوف ريال مدريد ، ولكن المبلغ المباع به لصالح تشيلسي مبالغ فيه للغاية.
وكان موراتا قد انتقل إلى ستامفورد بريدج بمقابل مادي قيمته 80 مليون يورو ليصبح خارج أسوار الميرينغي بعد موسم واحد من عودته من يوفنتوس الإيطالي.
مهاجم الريال يتواجد حالياً في لندن من أجل الكشف الطبي وقبل التوقيع الرسمي.
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