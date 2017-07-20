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ستيف نيكول: موراتا سيتألق مع تشيلسي

ستيف نيكول: موراتا سيتألق مع تشيلسي

By admin
20 يوليو، 2017
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تحدث المحلل بشبكة ESPN ستيف نيكول عن مستقبل المهاجم ألفارو موراتا بعد إنتقاله لفريق تشيلسي.
ونشرت صحيفة الأكسبريس تصريحات نيكول التي أكد من خلالها على إنه يتوقع ان يتألق موراتا تحت قيادة الإيطالي أنطونيو كونتي.
وقال: أستطيع ان أؤكد أن موراتا سوف يسجل الأهداف بالإمكانيات التي يمتلكها ، وعلي القول ان هذا التعاقد هو الذي أراده أنطونيو كونتي من البداية.
واضاف: أنت قلت إنه لم يكن الخيار الأول ، ربما لم يكن الخيار الأول للجنة التعاقدات ، ولكنه كان الخيار الأول لكونتي ، لا يمكنك ضمان التهديف ولكن ولكنني سأكون مصدوم إذا لم يتألق مع الفريق .
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