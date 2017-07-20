سيبايوس: لا امتلك خيار رفض ريال مدريد

أبدى اللاعب الدولي الإسباني الشاب داني سيبايوس متوسط نادي ريال مدريد الجديد سعادته الكبيرة بالانتقال إلى الملكي بعد تقديمه أمام الإعلام والصحفيين.

وقال سيبايوس في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية: لا امتلك خيار رفض عرض يأتي من ريال مدريد ، أنه حلمي منذ أن كنت في فترة الطفولة أن أكون هنا.

وتابع: أريد أن أبذل كل مجهودي من أجل الفريق حتى الثانية الأخيرة.

وأشار فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي: على عائلتك أن يشعرون بالفخر الكبير لما حققته حتى الآن ، وأنت تعلم ما عليك فعله داخل هذا الفريق للمقاتلة على المشاركة والفوز بالألقاب.

وأضاف: هنا يبدأ حلمك الكبير ، أعمل بجهد كبير في الحاضر والمستقبل ، لقد اخترت هذا الشعار من القلب والآن هو أصبح مسئوليتك للدفاع عنها.