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سيبايوس: لا امتلك خيار رفض ريال مدريد

سيبايوس: لا امتلك خيار رفض ريال مدريد

By admin
20 يوليو، 2017
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أبدى اللاعب الدولي الإسباني الشاب داني سيبايوس متوسط نادي ريال مدريد الجديد سعادته الكبيرة بالانتقال إلى الملكي بعد تقديمه أمام الإعلام والصحفيين.
وقال سيبايوس في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية: لا امتلك خيار رفض عرض يأتي من ريال مدريد ، أنه حلمي منذ أن كنت في فترة الطفولة أن أكون هنا.
وتابع: أريد أن أبذل كل مجهودي من أجل الفريق حتى الثانية الأخيرة.
وأشار فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي: على عائلتك أن يشعرون بالفخر الكبير لما حققته حتى الآن ، وأنت تعلم ما عليك فعله داخل هذا الفريق للمقاتلة على المشاركة والفوز بالألقاب.
وأضاف: هنا يبدأ حلمك الكبير ، أعمل بجهد كبير في الحاضر والمستقبل ، لقد اخترت هذا الشعار من القلب والآن هو أصبح مسئوليتك للدفاع عنها.
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