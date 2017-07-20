غوارديولا ينهي الجدل بشكل كامل حول مستقبل أغويرو

كشف بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن مستقبل مهاجم الفريق سيرجيو أغويرو، بعد انتشار العديد من الأنباء حول رحيله هذا الصيف.

وكانت شبكة “سكاي سبورتس” قد كشفت عن مفاجأة مدوية باهتمام تشيلسي ومدربه أنطونيو كونتي بالتعاقد مع أغويرو.

ومن جانبه خرج غوارديولا ليرد سريعا على تلك التقارير قائلا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”:” أغويرو لاعبنا وسيبقى معنا”.

وينهي بذلك الأسباني الجدل حول مستقبل المهاجم الأرجنتيني، ليصبح انضمامه للبلوز أمر شبه مستحيل خاصة بعد الإعلان بشكل رسمي عن ضم ألفارو موراتا من ريال مدريد.