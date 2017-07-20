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غوتز يشبه نفسه بإنييستا

غوتز يشبه نفسه بإنييستا

By admin
20 يوليو، 2017
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أبدى نجم فريق بروسيا دورتموند ماريو غوتز تفاؤله حول حالته بعد العودة من إصابة دامت لخمسة أشهر.
ونشرت صحيفة سبورت تصريحات غوتزه التي أكد من خلالها على إنه يريد البدء مع المدير الفني الجديد والحصول على أفضل الفرص.
وقال: إنه أمر مميز جدًا أن أعود للفريق بعد خمسة أشهر من الاصابة ولم أكن قادر على التدرب ، وأريد ان أترك الماضي خلف ظهري وأتطلع للموسم الجديد.
وعن المدير الفني الجديد للفريق قال: إنني حصلت على إنطباع جيدًا منه ، إنه شخص منفتح على الجميع .
وعن دوره في تشكيلة المدرب الجديد قال: مثل زيدان أو إنييستا ، وأنا أعتقد إنني أتشابه مع طريقة لعب انييستا كثيرًا.
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