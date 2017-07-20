كانتي: علينا ألا نتوقف عند الفوز بالبريميرليغ

يرى الفرنسي نغولو كانتي، متوسط ميدان تشيلسي، أن فريقه ينبغي عليه الفوز بالمزيد من الألقاب في الموسم المقبل.

نجح تشيلسي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي للمرة السادسة في تاريخه، قبل أن يخسر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام آرسنال.

وقال كانتي في تصريحات صحفية: “هذه في كرة القدم، بعد الفوز في أي مباراة عليك أن تطمح بالفوز بالمباراة التالية، ونفس الأمر ينطبق على تعاقب المواسم، حققنا لقب الدوري في الموسم الماضي، وعلينا أن نستمر في التقدم في الموسم المقبل”.

وأضاف اللاعب الفرنسي “سنقاتل أمام العديد من الفرق القوية، لذلك سيكون الأمر صعب، ولكننا سنواصل العمل من أجل الفوز بكل الألقاب، بشكل شخصي، سأحاول التطور أكثر في الموسم المقبل، ربما في الشق الهجومي وتسجيل المزيد من الأهداف”.

سجل كانتي هدفين مع تشيلسي خلال 41 مباراة لعبها في الموسم الماضي، كان كليهما في مرمى مانشستر يونايتد في الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي.

استطرد كانتي “في بعض الأوقات يكون لدي الفرصة لتقديم الإضافة الهجومية بصناعة هدف أو فرصة تسجيل ولكن لابد أن أقدم المزيد”.

اختتم لاعب الوسط الفرنسي حديثه قائلاً: “سنرى ما يمكن أن تقدمه الأندية في الموسم المقبل، قد يكون من السهل أن تحدد الستة الأوائل في جدول الدوري، ولكن المنافسة على اللقب ستكون قوية جداً”.

كان تشيلسي قد نجح في ضم الرباعي ويلي كابييرو في صفقة انتقال حر، أنطونيو روديجر مدافع روما، تيموي باكايوكو متوسط ميدان موناكو، وألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد.

يُُذكر أن كانتي هو أول لاعب في تاريخ البريميرليغ الذي ينجح في تحقيق اللقب لموسمين متتاليين مع فريقين مختلفين ، بعد أن حقق اللقب مع ليستر موسم 2016/2015 ثم مع تشيلسي في الموسم الماضي.

goal