لاعب توتنهام السابق ينصح يونايتد بالتعاقد مع وانياما

يبحث مانشستر يونايتد الإنجليزي عن التعاقد مع لاعب وسط لتدعيم صفوف الشياطين الحمر قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

يونايتد قام بالتعاقد مع لاعبين الصيف الحالي بضم السويدي فيكتور لينديلوف من بنفيكا البرتغالي والبلجيكي روميلو لوكاكو من إيفرتون الإنجليزي مقابل أكثر من 100 مليون استرليني.

وبالرغم من ذلك، أقر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بعدم رضاه عن سير التعاقدات وأنه مازال يرغب في ضم لاعبين آخرين في سوق الانتقالات الحالية.

مانشستر يونايتد يسعى لتقوية خط وسط الفريق بعدما ارتبط النادي بالاهتمام بالصربي نيمانيا ماتيتش لاعب وسط تشيلسي، إلا أن مدافع توتنهام السابق، جاسون كوندي، يعتقد أن مورينيو عليه أن يفكر في التعاقد مع وانياما.

كوندي قال في تصريحات لتوك سبورت: “إذا كان مانشستر يونايتد يسعى لضم لاعب، لماذا لا يكون وانياما؟ هو لاعب جوزيه مورينيو المثالي”.

الكيني وانياما انضم إلى توتنهام من ساوثامبتون الصيف الماضي مقابل 11 مليون استرليني، ومنذ ذلك الحين، أصبح لاعباً محورياً في فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو.

goal