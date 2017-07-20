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ماتويدي يفتح الباب أمام جميع الإحتمالات حول مستقبله

ماتويدي يفتح الباب أمام جميع الإحتمالات حول مستقبله

By admin
20 يوليو، 2017
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تحدث نجم فريق باريس سان جيرمان بليس ماتويدي عن مستقبله مع الفريق الباريسي ، حيث فتح الباب أمام جميع الاحتمالات.
ونشر موقع فوتبول إيطاليا تصريحات ماتويدي التي أكد من خلالها على أنه يركز حاليًا على الفترة الأعدادية مع فريقه ولا يفكر في الموضوعات الجانبية.
وقال: الآن انا في الفترة الأعدادية مع فريق باريس سان جيرمان ، وفيما بعد كل شئ يمكن أن يحدث .
وأضاف: تمديد العقد؟ إنها ليست قضيتي الحالي ، أنا في معسكر التدريب ما قبل الموسم .
ويذكر ان ماتويدي قد أرتبط بالتعاقد مع فريق يوفنتوس الإيطالي في الفترة الأخيرة ، ولكن لم يتم التوصل لإتفاق بين الفريقين حتى الآن.
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