موناكو يرفض عرضًا مغريًا من سيتي للتعاقد مع ميندي

رفض نادي موناكو الفرنسي، عرضًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، للتعاقد مع الظهير الفرنسي بنجامين ميندي، بلغ 44.5 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 50 مليون يورو.

ولعب الظهير الفرنسي مع موناكو موسم واحد، حيث يمتد عقده خمسة أعوام مع بطل الدوري الفرنسي، قادماً من مارسيليا في جوان 2016.

وأوضحت شبكة “سكاي سبورت”، أن موناكو يرغب في الحفاظ على مدافعه لفترة أطول، في الوقت الذي يريد فيه بيب جوارديولا، المدير الفني لسيتي، الحصول على خدمات النجم الفرنسي بعد بيع بابلو زاباليتا وجايل كليشي.

ويشار إلى أن أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي، يريد دخول منافسة قوية مع مانشستر سيتي من أجل شراء ميندي.

إلى جانب نادي ليفربول، يريد ان يتعاقد مع ميندي، لشغل مركز الظهير الأيسر، حيث لا يقتنع يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، بألبيرتو مورينو.

وشارك ميندي في 39 مباراة مع موناكو وسجل هدفًا وصنع 11 أخرين لزملائه، كما توج مع الفريق الموسم الماضي بالدوري الفرنسي.

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