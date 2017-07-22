برشلونة يوكل مهمة بقاء نيمار لثلاثة لاعبين

أكدت صحيفة أس الإسبانية أن هناك مهمة غير عادية من قبل نادي برشلونة من أجل اقناع الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا للبقاء مع الفريق بالموسم القادم.

وقالت الصحيفة أن الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز وغيرارد بيكيه هم أبطال الحديث الذي ترغب به الإدارة من أجل موافقة البرازيلي على رفض عرض باريس سان جيرمان الفرنسي لفسخ العقد.

يأتي ذلك في ظل تأكيدات كبيرة من قبل إذاعة الراك الكتالونية بإن هناك موافقة مبدئية من البرازيلي للتواجد في كامب نو بالموسم المقبل.

الثلاثي يتحدث مع نيمار بصورة متواصلة في الساعات الماضية حتى يتأكد من أهميته لصالح البلوغرانا.