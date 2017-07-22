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موتا يرحب بإنتقال نيمار إلى باريس

موتا يرحب بإنتقال نيمار إلى باريس

By admin
22 يوليو، 2017
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رحب نجم فريق باريس سان جيرمان تياغو موتا بإنتقال لاعب برشلونة نيمار جونيور إلى صفوف الفريق الباريسي.
ونشرت صحيفة الموندو ديبورتيفو تصريحات موتا التي أكد من خلالها على أن إنتقال نيمار المنتظر إلى صفوف البي أس جي مرحب به نظرًا لكونه لاعبًا مميزًا.
وقال: اللاعبين الكبار دائمًا مرحب بهم في باريس ، ونيمار أحد أفضل اللاعبين في العالم ، ويمكنني تأكيد إنه سيكون سعيد في الفريق.
واضاف: نحن أيضًا نعلم بالرغم من ذلك أن البارسا لن يتركوه يرحل لأنهم ليسوا على إستعداد لخسارة لاعب إستثنائي مثله.
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