مونتيلا يكشف سبب عدم إشراك باكا أمام البايرن

أكد المدير الفني لفريق اي سي ميلان الإيطالي فيتشنزو مونتيلا على أن مهاجم الفريق كارلوس باكا لن يشارك في مباراة الفريق بالدوري الأوروبي أمام كرايوفا.

ويلعب الفريق امام كرايوفا في المرحلة التمهيدية للبطولة الأوروبية أمام الفريق الروماني كرايوفا.

ونشر موقع فوتبول إيطاليا تصريحات مونتيلا والتي فسر فيها سبب عدم إشراك باكا في مباراة البايرن اليوم .

حيث قال: إنه لم يشارك اليوم لأنه لن يلعب مباراة كرايوفا يوم الخميس القادم ، ولقد فعلنا ذلك من أجل زيادة الانسجام بين اللاعبين المتواجدين وكونه سيبتعد عن الفريق في المستقبل.

واضاف: إنه من الصعب جدًا الإعداد في المباريات في هذه النقطة من الموسم وفي بعض الاحيان تكون غير مفيدة وأحيانًا أخرى تشكل فرق مع الفريق .

وتابع: لقد رأيت فرقًا كبيرًا بين اليوم بالمقارنة مع المباراة الأولى أمام بروسيا دورتموند ولكن لا أنظر إلى النتيجة ما أحببت هو كيفية تنفيذ الفريق ما عملنا عليه في التدريبات.