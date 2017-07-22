نوير وروبن يواصلان البرنامج العلاجي للعودة للبايرن

واصل الثلاثي المصاب مانويل نوير وأريين روبن وجيروم بواتنغ عملهم التدريبي العلاجي من أجل العودة بكل قوة إلى صفوف ناديهم بايرن ميونيخ الألماني.

وقال الموقع الرسمي للبافاري أن اللاعبين قد ظلوا في بافاريا ولم يسافروا مع زملائهم في المعسكر الآسيوي بدولة الصين لاستكمال علاجهم.

وتدرب نوير على الرمال وفي المياه وأكد على أنه راض على ما وصل إليه من جاهزية حتى يستطيع العودة للفريق في أقرب وقت ممكن.

بينما روبن سيعمل على الكرة بالأسبوع المقبل حتى يتعافى من إصابة في ربلة الساق.