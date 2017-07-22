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نوير يخلف لام في قيادة البايرن

نوير يخلف لام في قيادة البايرن

By admin
22 يوليو، 2017
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كشف الموقع الرسمي للدوري الألماني عن خليفة اللاعب الدولي الألماني السابق فيليب لام والذي اعتزل كرة القدم بنهاية الموسم الماضي بشارة القيادة في البافاري.
وقال الموقع أن النادي الألماني استقر على الحارس الدولي المميز مانويل نوير والذي يبلغ من العمر حالياً 31 عاماً وهو الذي أنضم لبطل البوندزليغا قبل سبع سنوات من شالكة.
الحارس الملقب بالحائط سيكون هو الحارس الرابع حصولاً على شارة القيادة في أليانز أرينا بعد سيب ماير ، رايموند أومان وأوليفر كان.
وحصل نوير على العديد من الألقاب مع ناديه الحالي مثل دوري الأبطال الأوروبي في موسم 2012-2013 وكأس العالم للأندية في عام 2013 مع العديد من بطولات الدوري الألماني.
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