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إنتر ميلان يفاضل بين صفقتين من العيار الثقيل

إنتر ميلان يفاضل بين صفقتين من العيار الثقيل

By admin
23 يوليو، 2017
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يبحث نادي إنتر ميلان الإيطالي عن التعاقد مع صفقة مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز خطوط الفريق قبل بداية الموسم.

ذكر موقع فوتبول ايطاليا أن إنتر ميلان يرغب في التعاقد مع واحد من الثنائي فيدال لاعب وسط اليوفي أو دي ماريا لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي.

واشار الموقع إلى أن قد يستغني عن خدمات دي ماريا في الصيف، حال تعاقد الفريق مع نيمار لاعب برشلونة أو سانشيز لاعب الأرسنال.

وأكد الموقع على أن صفقة فيدال بعيدة عن الإنتر بعد أن رفض اللاعب الانتقال إلى الفريق لولائه السابق لنادي يوفنتوس الإيطالي.

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