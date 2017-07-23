إنتر يبيع برسيتش لأعلى عرض

يفضل لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإنترناسيونالي، الإبقاء على لاعبه إيفان برسيتش في حال عدم وصول عرض جاد وقيمته مناسبة لإمكانيات اللاعب.

ويعد اللاعب الكرواتي الدولي، هدفا للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا، يتقدمهم مانشستر يونايتد الذي يريد مدربه جوزيه مورينيو بقوة ضم صاحب الـ28 عاما.

وقال سباليتي في مؤتمر صحفي: “هو لاعب رائع، وإذا كان مستقبله بيدي، فبدون شك سأجعله يبقى معنا”.

وأضاف مدرب روما السابق “على أي حال، إذا وصل لنا عرضا مرضيا لإدارة النادي يمكنه الرحيل، حتى يتم الاستفادة من مقابل بيعه في الاستثمار بالفريق وتقويته”.

ويأمل الشياطين الحمر في حسم صفقة ضم برسيتش لصالحهم مقابل 30 مليون يورو، إلا أن إدارة الأفاعي ترغب في رفع المقابل المادي للاستغناء عن اللاعب.

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