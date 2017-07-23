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اجتماع سيء بين والد نيمار وإدارة برشلونة يؤكد رحيل اللاعب

اجتماع سيء بين والد نيمار وإدارة برشلونة يؤكد رحيل اللاعب

By admin
23 يوليو، 2017
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أكدت العديد من التقارير الصحفية اليوم، أن المهاجم البرازيلي نيمار لاعب نادي برشلونة أصبح قريب من الانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشرت الصحف الإسبانية أبرزها “ماركا” و “وموندو ديبورتيفو” تقرير اليوم، أكدا فيه على اجتماع تم عقده بين والد نيمار وإدارة برشلونة بعد مباراة يوفنتوس أمس.

وأضاف التقرير أن الاجتماع لم يسير بشكل جيد بين الطرفين، وذلك بسبب المطالب المالية المبالغ فيها من والد نيمار من أجل بقاء ابنه في النادي الإسباني.

وتابع التقرير أن الأمور تزداد تعقيدًا بين النجم البرازيلي وبين إدارة النادي الكاتلوني وهو ما يقود اللاعب للرحيل إلى باريس سان جيرمان خلال الأيام المقبلة.

وعلى الرغم من هذه الأنباء إلا أن نيمار شارك مع برشلونة في مباراة يوفنتوس أمس، وتألق بشكل ملفت للنظر وأحرز هدفي الفوز لفريقه.

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