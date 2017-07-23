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كيليني : سأفتقد بونوتشي كثيراً

كيليني : سأفتقد بونوتشي كثيراً

By admin
23 يوليو، 2017
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اعترف الإيطالي جورجيو كيليني مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي بأنه سيفقد زميله ليوناردو بونوتشي وذلك بعد إنتقال الاخير الى صفوف ميلان في الميركاتو الصيفي .
ونقلت شبكة بريمم سبورت تصريحات كيليني والذي قال : احب بونوتشي وسأفتقد رفقته بعد سبع سنوات من التواجد معاً .
وتابع كيليني : يجب أن نستعد لما هو مقبل خاصة انه لدينا مبارتين مقبلتين في أمريكا .
واضاف مدافع اليوفي : مع تقديري لباولو ديبالا ولكن قيمته ليست مثل قيمة نيمار دا سيلفا خاصة أنه سينافس على البالون دور بعد كريستيانو رونالدو وليو ميسي .
وتابع كيليني : ربما بعد رحيل بونوتشي سنتعاقد مع مدافع أخر ولكنني سأفتقده كثيرا .
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