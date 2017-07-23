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يوفنتوس يسعى لخطف إيمري كان من ليفربول

يوفنتوس يسعى لخطف إيمري كان من ليفربول

By admin
23 يوليو، 2017
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يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع النجم الألماني إيمري كان لاعب نادي ليفربول الحالي، وذلك رغبة من المدرب أليغري في تعزيز خط الوسط بصفوف السيدة العجوز.

كان النادي الإيطالي يسعى للقيام ببعض الصفقات هذا الصيف من أجل تدعيم مختلف صفوف الفريق ومواصلة التنافس على جميع البطولات الموسم المقبل.

HD Emre Can, Liverpool

ومن جانب صحيفة “دايلي ميل” الإنجليزية الشهيرة فقد أكدت أن إدارة السيدة العجوز تستعد لدفع 31 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم نجم الريدز هذا الصيف.

يذكر أن الـ23 عامًأ قد لعب مع النادي الإنجليزي 129 مباراة بمختلف البطولات، وقد نجح في تقديم أداء جيد مع الفريق ولكنه لم يشارك بصفة أساسية كثيرًا الموسم الماضي.

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