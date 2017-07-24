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بلان ينصح سان جيرمان بشأن صفقة نيمار

بلان ينصح سان جيرمان بشأن صفقة نيمار

By admin
24 يوليو، 2017
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قدم لوران بلان المدير الفني السابق لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي النصيحة للأخير بشأن صفقة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا.
وقال بلان في تصريحات تنقلها صحيفة سبورت الكتالونية: سان جيرمان يريد أن يصبح نادي كبير في العلم ، ومع لاعب مثل نيمار يستطيع أن يجعل الفريق مميز في المستقبل وقادر على الفوز بدوري الأبطال الأوروبي.
وتابع: نيمار قادر على التأقلم الكامل مع المشروع الذي يخطط ناصر الخليفي فهو ينفق العديد من الملايين من أجل رؤية النجاح يحيط بمشروعه.
وانهى تصريحاته: سان جيرمان هو حالياً نادي مهم في أوروبا ولكن يريد الفوز بدوري الأبطال الأوروبي.
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