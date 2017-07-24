بلان ينصح سان جيرمان بشأن صفقة نيمار
قدم لوران بلان المدير الفني السابق لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي النصيحة للأخير بشأن صفقة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا.
وقال بلان في تصريحات تنقلها صحيفة سبورت الكتالونية: سان جيرمان يريد أن يصبح نادي كبير في العلم ، ومع لاعب مثل نيمار يستطيع أن يجعل الفريق مميز في المستقبل وقادر على الفوز بدوري الأبطال الأوروبي.
وتابع: نيمار قادر على التأقلم الكامل مع المشروع الذي يخطط ناصر الخليفي فهو ينفق العديد من الملايين من أجل رؤية النجاح يحيط بمشروعه.
وانهى تصريحاته: سان جيرمان هو حالياً نادي مهم في أوروبا ولكن يريد الفوز بدوري الأبطال الأوروبي.