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تشيلسي يسعى لكسر الشرط الجزائي لبطل “ريمونتادا” برشلونة

تشيلسي يسعى لكسر الشرط الجزائي لبطل “ريمونتادا” برشلونة

By admin
24 يوليو، 2017
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أكدت العديد من التقارير الصحفية اليوم، أن نادي تشيلسي الإنجليزي يسعى للتعاقد مع سيرخي روبرتو لاعب نادي برشلونة الإسبانية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية والمهتمة بأخبار نادي برشلونة في تقرير نشرته اليوم، إلى أن تشيلسي يستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد روبرتو من أجل الفوز بخدماته.

واضاف التقرير أن قيمة الشرط الجزائي تصل إلى 40 مليون يورو، وإذا قام تشيلسي بدفع المبلغ بعد إقناع اللاعب، فإن برشلونة لن يستطيع أن يمنع انتقال روبرتو.

وتابع التقرير أن نادي تشيلسي يسعى للتعاقد مع لاعب يمكنه اللعب في مركز المدافع الأيمن، وذلك بعد خسارة البرازيلي دانيلو لصالح فريق مانشستر سيتي خلال الأيام القليلة الماضية.

يذكر أن تشيلسي تمكن من التعاقد مع ألفارو موراتا من ريـال مدريد وأنطونيو رودريجير من روما، والحارس ويلي كابايرو من مانشستر سيتي.

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