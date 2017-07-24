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رسميا .. يونايتد يفتقد صخرة الدفاع في السوبر أمام ريال مدريد

رسميا .. يونايتد يفتقد صخرة الدفاع في السوبر أمام ريال مدريد

By admin
24 يوليو، 2017
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه تم تقرير عقوبة بالايقاف ثلاث مباريات على مدافع مانشستر يونايتد إريك بايلي.

وفي مباراة الاياب من الدور نصف النهائي من الدوري الاوروبي الموسم الماضي  ضد سيلتا فيجو، تم طرد بايلي بسبب تورطه في شجار جماعي شهد أيضا طرد فاكوندو رونكاليا من سيلتا.

وكان بايلي قد تم ايقافه مبدئيا مباراة واحدة، مما أدى إلى غيابه عن المباراة النهائية، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر الآن أنه يجب أن يغيب مباراتين اضافيتين.

وبذلك سيغيب اللاعب الايفواري عن يونايتد في مباراة كأس السوبر الأوروبي ضد ريال مدريد الاسباني في مطلع اغسطس المقبل، في حين سيغيب أيضا عن المباراة الأولى للفريق الانجليزي في دوري ابطال اوروبا.

وقد شارك بايلي كأساسي في ما مجموعه 11 مباراة خلال مشوار يونايتد نحو المباراة النهائية لليوروباليج، والتي فاز بها بنتيجة 2-0 على آياكس الهولندي.

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