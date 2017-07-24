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سوبر البرنابيو يتوج ثلاث مباريات كلاسيكو في 18 يوماً

سوبر البرنابيو يتوج ثلاث مباريات كلاسيكو في 18 يوماً

By admin
24 يوليو، 2017
2002
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يتوج كلاسيكو ملعب سانتياغو برنابيو بين ريال مدريد وبرشلونة ثلاث مباريات كلاسيكو ستكون في خلال 18 يوماً فقط بين الفريقين.
البداية ستكون يوم الأحد المقبل الموافق الثلاثون من شهر جويلية في ميامي وهي مباراة ودية ضمن بطولة دوري الأبطال الأوروبي.
الكلاسيكو الثاني سيكون في ملعب كامب نو وهي مباراة رسمية بين الناديين في بطولة السوبر الإسباني.
وسينتظر الريال نظيره الدائم برشلونة على البطولات في ملعب سانتياغو برنابيو ولكن قد تكون مباراة الذهاب لها رأي آخر لما سنراه في تلك المباراة والتي ستكون 15 أوت القادم.
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