علاقة نيمار وميسي تدخل النفق المظلم بسبب سان جيرمان

دخلت علاقة الثنائي الهجومي لنادي برشلونة الإسباني البرازيلي نيمار دا سيلفا وليونيل ميسي في النفق المظلم بسبب موافقة الاخير على الرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن نيمار حاول اقناع ارنستو فالفيردي بالتعاقد مع مواطنه باولينيو ولكن حتى الآن لم يتوفق البلاوغرانا في حسم الصفقة وتلك هي المشكلة الثانية بين اللاعبين.

ولكن ميسي يرى أن باولينيو ليس اللاعب الذي يجب على برشلونة التعاقد معه في الفترة المقبلة وهو ما أدى إلى حدوث أزمة بين اللاعبين.

ووفقاً لعدة تقارير إسبانية أن ميسي لا يقدر محاولات نيمار لتدعيم الفريق بالميركاتو الصيفي.