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كونتي يهاجم أوسبينا عقب تدخله العنيف ضد بيدرو

كونتي يهاجم أوسبينا عقب تدخله العنيف ضد بيدرو

By admin
24 يوليو، 2017
1992
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هاجم مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي، الحارس الكولومبي لأرسنال أوسبينا، بعد تدخله العنيف ضد بيدرو رودريجيز، خلال المباراة الودية التي انتهت بفوز البلوز 3-0.

وقال كونتي للصحفيين: “:” لقد كنت لاعبا واعلم الفرق بين التدخلات العنيفة والتدخلات السليمة، هذا التدخل لم يكن سليما فهو لم يأخذ الكرة”.

ويغيب بيدرو عن الملاعب لمدة عشرة أيام، بعد أن تعرض لارتجاج في المخ وكدمات في الوجه.

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وأضاف كونتي ” الإصابة بدت أخطر مما توقعت، اعتقدت انه مجرد ارتجاج لكنه سوف يرتدي قناع ويعود بعد 10 ايام.”

ومن المتوقع أن يكون بيدرو جاهزا لخوض مواجهة الدرع الخيرية أمام أرسنال، يوم 6 أوت.

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