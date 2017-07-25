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أنشيلوتي يكشف آخر تطورات موقف ريناتو سانشيز

أنشيلوتي يكشف آخر تطورات موقف ريناتو سانشيز

By admin
25 يوليو، 2017
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أكد الايطالي كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ الالماني انه يجب ان يأخذ قراراً بشأن مستقبل جوهرة الفريق ريناتو سانشيز ، مشيراً الى إمكانية رحيله أو بقاؤه مع الفريق البافاري هذا الصيف.
وقد انضم ريناتو الى بايرن ميونيخ في صيف عام 2016 ، ولكنه لم يحصل على فرصة اللعب بانتظام تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي الذي يحاول إقناعه بالرحيل الى ميلان.
وقال أنشيلوتي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة توتو ميركاتو الايطالية:سيغلق سوق الانتقالات في 31 أوت ، والآن ريناتو يتدرب معنا ، وعلينا أن نتخذ قرارنا بشأنه.
وأضاف أنشيلوتي عن اللاعب البرتغالي:رحيله قد يكون ممكننا ولكن لديه فرص كبيرة في الاستمرار معنا.
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