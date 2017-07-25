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أياكس يعلن خروج نوري من العناية المركزة

أياكس يعلن خروج نوري من العناية المركزة

By admin
25 يوليو، 2017
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أعلن أياكس أمستردام الهولندي خروج عبد الحق نوري من العناية المركزة ووضعه في درجة رعاية متوسطة.

اللاعب صاحب ال20 عاماً عانى من ازمة قلبية خلال مباراة ودية أمام فيردر بريمن في النمسا، ليدخل بعده في حالة غيبوبة.

لاعب الوسط يتنفس الآن، ولكن لم يتغير موقفه منذ تشخيص حالته بتلف كبير ودائم في المخ.

نوري، الذي التحق بقطاع الناشئين في أياكس منذ عمر السابعة، تلقى دعماً كبيراً من جماهير النادي.

جماهير أياكس تجمعت حول منزل نوري للترحيب بعودة عائلته من المستشفى، كما أن المهاجم الغاني كيفن برينس بواتينغ لاعب لاس بالماس الأسباني أعلن أنه سيرتدي قميصاً باسم نوري طوال الموسم دعماً له.

وكان أياكس قد أعلن أن رقم 34 الخاص بعبد الحق نوري سيبقى معلقاً به حتى الموسم القادم.

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