تفاصيل عرض باريس للتعاقد مع اليكسيس سانشيز
يهتم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع التشيلي اليكسيس سانشيز نجم فريق آرسنال الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .
ويذكر أن سانشيز تردد ولم يرحب بتجديد العقد مع فريق آرسنال في الفترة الماضية .
وقالت شبكة سكاي سبورت أن باريس سان جيرمان أبدى إستعداده لدفع 40 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع سانشيز مع إعطائه راتب أسبوعي قدره 250 الف جنيه إسترليني اسبوعياً.
وأكد ارسن فينغر مدرب آرسنال أنه لايريد التفريط في سانشيز خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي .