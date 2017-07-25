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ديباي : رحيلي عن اليونايتد والإنضمام لليون كان قراراً جيداً

ديباي : رحيلي عن اليونايتد والإنضمام لليون كان قراراً جيداً

By admin
25 يوليو، 2017
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أكد الهولندي ممفيس ديباي جناح فريق ليون الفرنسي على أنه سعيد لأنه رحل عن فريق مانشستر يونايتد وانضم الى فريق ليون في الفترة الماضية .
ولم ينجح ديباي في التألق مع فريق مان يونايتد في الفترة الماضية فرحل الى ليون لإيجاد فرصة للعب بشكل منتظم .
ونقل موقع توتو ميركاتو تصريحات ديباي والذي قال : انا أركز حالياً مع فريق ليون وانا سعيد بهذا الإختيار وأركز حالياً لتقديم كل مالدي للفريق .
وأكد ديباي أن المنتخب الهولندي سيقاتل من اجل الوصول الى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا .
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