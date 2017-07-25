ديباي : رحيلي عن اليونايتد والإنضمام لليون كان قراراً جيداً

أكد الهولندي ممفيس ديباي جناح فريق ليون الفرنسي على أنه سعيد لأنه رحل عن فريق مانشستر يونايتد وانضم الى فريق ليون في الفترة الماضية .

ولم ينجح ديباي في التألق مع فريق مان يونايتد في الفترة الماضية فرحل الى ليون لإيجاد فرصة للعب بشكل منتظم .

ونقل موقع توتو ميركاتو تصريحات ديباي والذي قال : انا أركز حالياً مع فريق ليون وانا سعيد بهذا الإختيار وأركز حالياً لتقديم كل مالدي للفريق .

وأكد ديباي أن المنتخب الهولندي سيقاتل من اجل الوصول الى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا .