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كونتي: يجب منح موراتا الوقت للتأقلم مع تشيلسي

كونتي: يجب منح موراتا الوقت للتأقلم مع تشيلسي

By admin
25 يوليو، 2017
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أكد الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي سعادته بما قدمه المهاجم الأسباني ألفارو موراتا في أولى مبارياته مع البلوز.

وكان تشيلسي قد خسر من بايرن ميونخ الألماني في كأس الأبطال الدولية بثلاثة أهداف مقابل هدفين على الملعب الدولي في سنغافورة.

كونتي قال في تصريحات صحفية عقب المباراة: “بدايتنا لم تكن جيدة، ولكن أظهر اللاعبون إرادة قوية في محاولة تغيير النتيجة”.

المباراة شهدت دخول موراتا المنضم حديثاً لتشيلسي في شوطها الثاني، ولعب قرابة النصف ساعة مع بطل الدوري الإنجليزي.

وأضاف المدرب الإيطالي “يجب منح موراتا الوقت المناسب للتأقلم مع طريقتنا في اللعب، ولكن يجب أن يكون سعيداً بما قدمه اليوم”.

تشيلسي كان قد تعاقد موراتا مقابل 70 مليون استرليني لمدة خمسة أعوام من ريال مدريد الأسباني ليصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي اللندني.

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