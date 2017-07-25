من أجل يوفنتوس: هيغواين يوجه نصيحة إلى ديبالا

نصح غونزالو هيغواين، مهاجم نادي يونتوس الإيطالي، زميله باولو ديبالا بالبقاء في صفوف الفريق.

ديبالا ارتبط اسمه بمفاوضات مع نادي برشلونة الإسباني بعد ظهور تقارير حول اقترابه من الانضمام لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية تبلغ قيمتها 222 مليون يورو.

“وقال هيغواين في تصريحات لغازيتا ديللو سبورت الإيطالية “ديبالا في سن حساس، لقد مررت بهذه التجربة”.

وأضاف “ذهبت إلى ريال مدريد في سن الـ19 واستمريت هناك حتى الـ25، ولكنني كنت داخل نادي كبير لفترة طويلة”.

وتابع “الجميع يرغب في اللعب بجانب لاعبين كبار، ولكننى لا يمكننى إجباره (ديبالا) على البقاء، يجب على الجميع فعل ما يجعلهم سعداء، وهو ما يشعر به اللاعب هنا، نحن جميعا نريد أن يستمر مع يوفنتوس”.

وأكد هيغواين أن ديبالا يجب أن يستمر في يوفنتوس ليس فقط من أجل المنافسة على دوري أبطال أوروبا، ولكن أيضا على لقب الدوري السابع على التوالي.

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