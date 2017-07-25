هاري كين يطمئن الجماهير على توتنام هوتسبير

يعتقد مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هاري كين، أن قائمة الفريق الحالية كافية للمنافسة على البطولات الكبرى الموسم المقبل.

ولا يزال توتنها الفريق الوحيد الذي لا يضم لقائمته أي لاعب في موسم الانتقالات الحالي، والذي أبرم فيه تشيلسي، وقطبي مانشستر، وليفربول، وأرسنال وإيفرتون صفقات كبيرة.

وعلى الرغم من أن ذلك ربما تكون مغامرة محفوفة بالمخاطر من قبل المدير الفني للفريق، ماوريسيو بوتشيتينو، إلا أن كين أكد أنه لا يشعر بالقلق تجاه عدم ضم أي لاعب حتى الآن، وأنه يريد فقط اللاعبين الملائمين لطريقة لعب المدرب الأرجنتيني.

وقال كين لموقع إي إس بي إن “أعتقد أن القائمة جيدة بشكل كاف، يمكنك أن ترى أن الفريق لم يتغير كثيرا عن الموسم الماضي”.

وأضاف “لا داع للقلق، المدير الفني سيتخذ قراره، ولا يزال هناك وقت طويل للغاية حتى نهاية موسم الانتقالات”.

وتابع “أعتقد أن عدم ضم لاعب جديد أفضل من ضم لاعب غير مناسب للفريق. ولذلك أنا متأكد من أن المدرب يغرب في ضم اللاعب الذي يحتاجه الفريق”.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن التعاقد مع مدافع نادي توتنام، كايل ووكر، لمدة خمس سنوات مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

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