أملا في التطوير..فالنسيا يقرر بيع ثلاثي الدفاع

قررت إدارة نادي فالنسيا الإسباني بيع ثلاثة مدافعين خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، على أمل تطوير قائمة الفريق في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن فالنسيا قرر التخلي عن الأرجنتيني إيزيكيل جاراي والبرتغالي جواو كانسيلو والتونسي أيمن عبد النور.

وتعد عملية بيع جاراي وكانسيلو في غاية الصعوبة، في ظل رغبة المدير الفني الجديد مارسيلينو جارسيا تورال في الاعتماد عليهم، وجعلهم جزء أساسي في خططه للموسم الجديد.

ويحاول يوفنتوس التعاقد مع الثنائي السابق، مما أثار اهتمام إدارة الخفافيش، حيث قدم تقدم على البيع لأسباب اقتصادية، والبحث عن بدائل أقل تكلفة.

فيما لم يتقدم أي نادي حتى الآن بعرض للتعاقد مع عبد النور، وهو ما قد يصعب عملية التخلص منه خلال الصيف الحالي.