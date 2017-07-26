برشلونة يفتح المفاوضات مع اليوفي للتعاقد مع ديبالا

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني يهدف للتعاقد مع الجناح الأرجنتيني باولو ديبالا من صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي في الميركاتو الصيفي .

ويهدف البارسا لضم ديبالا كبديل للبرازيلي نيمار دا سيلفا والذي بات قريب من الرحيل عن صفوف البارسا والإنضمام لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي .

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن برشلونة فتح المفاوضات مع وكلاء أعمال ديبالا وذلك من أجل احضاره للبلوجرانا .

وكان يوفنتوس أكد أنه أراد مبلغ كبير من اجل التفريط في ديبالا لبرشلونة في الفترة المقبلة .