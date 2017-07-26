دانيلو يكشف سبب اختياره الانضمام لمانشستر سيتي على حساب تشيلسي

كشف البرازيلي دانيلو عن سبب تفضيله لمانشستر سيتي، ورفضه الانضمام لتشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم دانيلو إلى مانشستر سيتي مقابل 26.5 مليون جنية إسترليني، ليكون رابع صفقة لسيتي بعد انضمام بيرناردو سيلفا وإيدرسون وكايل ووكر.

وقال دانيلو للصحفيين: “لم يكن من الصعب أن ارفض تشيلسي واختار مانشستر سيتي”.

وشارك دانيلو في عدد قليل من المباريات تحت قيادة زين الدين زيدان في ريال مدريد الموسم الماضي، ما أدي لخروجه من قلعة سنتياغو برنابيو.

وأكمل دانيلو “عندما قام بيب غورديولا بالاتصال بي، علمت أنه على الانضمام، كلمات المدرب الإسباني حفزتني على الانضمام”.

وأتم صاحب الـ26 عاما “زيدان حاول إقناعي أن أبقي معه في النادي، لكنني كنت أريد التغيير والذهاب لمكان فيه فرص أكثر”.

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