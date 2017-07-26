الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإسبانيملاعب العالم
دانيلو يكشف سبب اختياره الانضمام لمانشستر سيتي على حساب تشيلسي

دانيلو يكشف سبب اختياره الانضمام لمانشستر سيتي على حساب تشيلسي

By admin
26 يوليو، 2017
1800
0
Share:

كشف البرازيلي دانيلو عن سبب تفضيله لمانشستر سيتي، ورفضه الانضمام لتشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم دانيلو إلى مانشستر سيتي مقابل 26.5 مليون جنية إسترليني، ليكون رابع صفقة لسيتي بعد انضمام بيرناردو سيلفا وإيدرسون وكايل ووكر.

وقال دانيلو للصحفيين: “لم يكن من الصعب أن ارفض تشيلسي واختار مانشستر سيتي”.

GFX Danilo Manchester City

وشارك دانيلو في عدد قليل من المباريات تحت قيادة زين الدين زيدان في ريال مدريد الموسم الماضي، ما أدي لخروجه من قلعة سنتياغو برنابيو.

وأكمل دانيلو “عندما قام بيب غورديولا بالاتصال بي، علمت أنه على الانضمام، كلمات المدرب الإسباني حفزتني على الانضمام”.

وأتم صاحب الـ26 عاما “زيدان حاول إقناعي أن أبقي معه في النادي، لكنني كنت أريد التغيير والذهاب لمكان فيه فرص أكثر”.

goal

الموضوع السابق

مانشستر سيتي يرفض الاستسلام غوارديولا يوجه رسالة ...

الموضوع التالي

موناكو: ليمار ليس للبيع

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017