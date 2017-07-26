سيميوني منفتح أمام فكرة التدريب في المكسيك

أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتليتكو مدريد الأسباني أنه لن يغلق الباب أمام إمكانية التدريب في المكسيك يوماً ما.

سيميوني يتبقى له عاماً واحداً في عقده مع أتليتكو مدريد ويبقى مستقبله غامضاً بعد 2018.

دييغو سيميوني قال عقب التعادل السلبي ودياً لأتليتكو مدريد مع ديبورتيفو تولوكا المكسيكي: “لن أغلق الباب أمام أي وظيفة لأنني أحب العمل، أحب كرة القدم، وكرة القدم ليست فقط في أوروبا، وليست في نادٍ واحد، لذلك سأبقي ذهني منفتحاً لكل الاحتمالات”.

وأضاف “لن أغلق الباب أمام التدريب في المكسيك، كرة القدم موجودة في كل أنحاء العالم، لذلك أنا منفتح أمام فكرة التدريب في أي مكان بالعالم”.

المدرب الأرجنتيني أكمل “الدوري المكسيكي بيئة عظيمة، والجماهير حماسية للغاية، هم يشاركون طوال الوقت ويدعمون فرقهم، وبالنسبة لمباراتنا الأولى، أعتقد أنها كانت جيدة”.

وتابع “ليس سهلاً أن تلعب في هذا الارتفاع، وأعتقد أننا تعاملنا مع الأمر بشكل جيد”.

أتليتكو مدريد لعب في المكسيك على ارتفاع 8750 قدم فوق سطح البحر في تولوكا، بعد معسكر تدريبي شاق في لوس أنجلوس دي سان رفائيل.

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