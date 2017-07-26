كاسميرو: مبابي يشبه نيمار ولكن ريال مدريد لديه الـBBC

مع اقتراب انضمام اللاعب الشاب كيليان مبابي الي ريال مدريد، لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو أوضح رأيه في اللاعب وتأثيره على الفريق.

بعد رحيل الفارو موراتا إلى تشيلسي ومريانو دياز إلى ليون الفرنسي، قرر النادي الملكي ضم لاعب موناكو الفرنسي، الذي قدم موسما رائعا وفاز بالدوري الفرنسي.

وقال كاسميرو لصحيفة ماركا الاسبانية: “الجميع يتحدثون عن صفقة مبابي، لكن لا يمكنني أن اتحدث عنها لأنه ليس لاعبا في ريال مدريد بعد”.

ومنذ بدء فترة الانتقالات ارتبط اسم اللاعب ذو الـ18 عاما، بالانضمام إلى العديد من الأندية مثل أرسنال وبرشلونة ومانشستر سيتي وريال مدريد.

وأضاف كاسميرو “جميعنا نعلم أنه لاعب رائع، لكننا لدينا رونالدو وبيل وبنزيمة، وهم من أفضل اللاعبين”.

وأكدت صحيفة “ماركا” أن الميرنجي توصل لاتفاق مع إدارة النادي الفرنسي لضم اللاعب مقابل 160 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون يورو أخرى حوافز.

وأتم كاسميرو “مبابي يمتلك موهبة مثل التي يمتلكها نيمار”.

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