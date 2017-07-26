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ليبزيغ يرفض آخر عروض ليفربول للتعاقد مع كيتا

ليبزيغ يرفض آخر عروض ليفربول للتعاقد مع كيتا

By admin
26 يوليو، 2017
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شدد أوليفر مينتزلاف المدير العام لنادي ليبزيغ الألماني أن الغيني نابي كيتا نجم وسط الفريق ليس للبيع، على الرغم من اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي بخدماته.

ويواصل ليفربول مطاردة لاعب الوسط، حيث رفض النادي الألماني عرضًا بقيمة 66 مليون باوند للتخلي عنه لصالح الريدز.

وأكدت تقارر صحفية أن ليفربول تقدم بعرض جديد بقيمة 75 مليون باوند لضم كيتا، لكن إدارة ليبزيج واصلت رفضها القاطع للتخلي عن الغيني الدولي.

وقال مينتزلاف في تصريحات صحفية: “ليبزيج يتطلع للموسم الجديد في وجود نابي كيتا”.

ويشارك كيتا مع ناديه في فترة الإعداد للموسم الجديد، وخاض مساء الثلاثاء مع لبيزيغ مباراة كونياسبور التركي الودية.

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