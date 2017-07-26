مانشستر سيتي يرفض الاستسلام غوارديولا يوجه رسالة لريال مدريد بشأن مبابي

تحدث بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عما يتردد عن ارتباط ناديه بضم كليان مبابي نجم موناكو، وهدف ريال مدريد الأساسي في سوق الانتقالات.

وأكد غوارديولا أن ناديه بالفعل مرتبط بالتعاقد مع اللاعب كيليان مبابي، على الرغم من الاهتمام الشديد من جانب ريال مدريد بضمه.

وقال غوارديولا للصحفيين “مبابي وسانشيز لاعبين في أرسنال وموناكو، ولا يمكنني الحديث عنهم”.

غوارديولا قام بإنفاق 200 مليون إسترليني على خمس صفقات خلال الميركاتو الحالي، وهم كايل والكر وبينجامين ميندي ودانيلو وإيدرسون وبيرناردو سيلفا، ويطمح أيضا لخطف أليكسيس سانشيز وكليان مبابي.

وأتم غوارديولا “من الممكن أن يحدث أي شيء، لا زلنا نبحث عن لاعبين في السوق”.

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