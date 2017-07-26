مدرب إيفرتون يؤكد رحيل نجم الفريق وسط ترقب من توتنهام ومانشستر يونايتد

أكد المدرب الهولندي رونالدو كومان مدرب فريق إيفرتون الإنجليزي، أن لاعبه روس باركلي قرر الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف الحالي.

وأشار كومان في تصريحات نقلتها هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي”، إلى أن كومان قام بعرض عقد جديد على باركلي من أجل البقاء لفترة أطول في إيفرتون.

وأضاف كومان في تصريحاته، أن الاختيارات أمام باركلي كانت توقيع عقد جديد أو الرحيل، ولكن رد باركلي هو الرحيل والبحث عن تحدي جديد.

يذكر أن العديد من الأندية الإنجليزية أبدت اهتمامها بضم باركلي، أهمهم توتنهام وارسنال، وسط ترقب أيضًا من مانشستر يونايتد الذي مازال يبحث مدربه مورينيو بضم لاعب وسط ملعب جديد إلى قائمته.

وكان باركلي يعد من أهم اللاعبين مع إيفرتون في المواسم الماضي، حيث أنه تمكن من المشاركة الموسم الماضي في 39 مباراة بجميع المسابقات وأحرز خلالهم ستة أهداف وصنع تسعة أهداف آخرين.