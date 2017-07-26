موناكو: ليمار ليس للبيع

أكد فاسيم فاسيليف، نائب رئيس نادي موناكو الفرنسي، أن توماس ليمار، نجم الفريق، ليس للبيع، في الوقت الذي يرغب أرسنال في التعاقد معه.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن أرسنال مستعد لدفع 35 مليون جنيه إسترليني، مقابل التعاقد مع النجم الفرنسي.

وأضاف فاسيليف، في تصريحات صحفية، أن ليمار باقي مع الفريق رغم وجود تكهنات حول رحيله، مشيرًا إلى أنه لاعب رائع ويمتلك موهبة كبيرة وضرورية للفريق.

وتابع “نريد الحفاظ على لاعبينا المهمين في الفترة القادمة”.

كما أوضح نائب رئيس موناكو، أن فابينو أيضًا لن يرحل عن الفريق، في الوقت الذي يريد فيه عدد من الأندية الأوروبية الكبرى التعاقد معه.

ويشار إلى أن موناكو، قد باع ثلاثة لاعبين بـ 165 مليون يورو، وهم برناردو سيلفا وبنجامين ميندي، وتيموري باكايوكو.

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