بوفون: لماذا سعر نيمار 222 مليون يورو وليس 600 مليون يورو؟

أعترف حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي، جانلويجي بوفون، أنه لا يفهم المستوى الذي وصلت إليه أسعار اللاعبين في موسم الانتقالات الحالي.

في تصريحات لصحيفة “جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، قال بوفون “الأمر برمته يبدو وهمي، لماذا سعر نيمار 222 مليون يورو وليس 600 مليون يورو؟ جدي كان يقول لي دائماً: أستمر في نفخ البالون، ولكنه سينفجر في النهاية”.

وأضاف “لم أعد أستطيع فهم معايير تقييم اللاعبين، الأمر عشوائي للغاية وكل شئ في يد الأشخاص الذين يملكون القدر الأكبر من الأموال، اليوم السعر 10، غدا سيكون 100.”

ويعتقد أسطورة يوفنتوس أن إي سي ميلان سينافس البيانكونيري الموسم المقبل على الألقاب بسبب الصفقات التي أبرمها ميلان هذا الصيف.

وقال “أعتقد أنهم سينافسونا لأنهم أنفقوا الكثير من الأموال”.

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