بيرلو يشكك في قدرة ميلان على الفوز بالدوري الإيطالي

يعتقد لاعب الوسط الإيطالي، أندريا بيرلو أن التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، وليس التتويج بلقب الدوري الإيطالي قد يكون هدفاً واقعياً للمشروع الجديد لميلان الإيطالي.

صيف الروسونيري الحالي كان مشتعلاً بعد القيام بثورة تعاقدات، على رأسها المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي، والمهاجم البرتغالي أندريا سيلفا.

نشاط ميلان في سوق الانتقالات جعل الكثير يرشحونه للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي الغائب عن خزائن الروسونيري منذ موسم 2010-2011.

بيرلو قال في تصريحات صحفية لصحيفة لا ريبابليكا: “هل سينافس ميلان على اسكوديتو؟ لا أعتقد ذلك”.

وأضاف “عندما تبدأ من الصفر وتتعاقد مع عشرة لاعبين جدد، باستطاعتهم أن يكونوا جيدين كما ترغب، ولكن يظل الأمر صعباً للفوز باللقب مباشرة”.

لاعب الوسط الإيطالي أكمل “عليك أن تدعهم يلعبون حتى يصلوا إلى مرحلة الانسجام في الملعب، مونتيلا أمامه مهمة صعبة، هدفهم هو الوصول إلى دوري الأبطال”.

بيرلو كان قد غادر سان سيرو عندما تولى الإيطالي ماسيميليانو أليجري مهمة تدريب ميلان، لينتقل إلى يوفنتوس ويقوده للتتويج بالدوري الإيطالي مرتين متتاليتين.

ومن قبيل الصدفة، غادر بونوتشي صاحب ال30 عاماً يوفنتوس إلى ميلان بعد خلاف مع أليجري.

وفي هذا السياق، قال بيرلو: “بونوتشي سيمنح ميلان كاريزما عظيمة، والشخصية، والخبرة الدولية، بينما يوفنتوس سيفتقد إمكانياته الفنية وقدرته على لعب الكرة”.

وأردف “لا أدري ماذ جرى بينهما، ولكني أشعر أنني غادرت ميلان بسبب نهاية عقدي ورغبتي في مغامرة جديدة، لم يكن الأمر يتعلق بأليجري”.

وأكمل “كان من الممكن أن أواصل مسيرتي مع ميلان، ولكني شعرت أن حقبتي مع الروسونيري قد انتهت”.

وبرغم خسارة بونوتشي، يؤمن بيرلو أن يوفنتوس يبقى المرشح للفوز بالدوري الإيطالي للمرة السابعة على التوالي.

بيرلو أشار “يوفنتوس مازال الفريق الذي لا يقهر”.

وأوضح “لقد قاموا بتقوية صفوف الفريق بضم دوجلاس كوستا، وفيديريكو بيرنارديسكي، وفويتشك تشيزني، ويبحثون عن التعاقد مع لاعب آخر”.

وأتم “كل عام يقولون هذا دور نابولي، روما، وفرق أخرى، ثم تسير الأمور كالمعتاد”.

ميلان كان قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز السادس، ويواجه كرايوفا الروماني، اليوم الخميس، في جولة الذهاب من تصفيات بطولة الدوري الأوروبي.

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