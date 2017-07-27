الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإسبانيملاعب العالم
بيكي: سأغير منظومة التحكيم في حالة رئاستي للفيفا

بيكي: سأغير منظومة التحكيم في حالة رئاستي للفيفا

By admin
27 يوليو، 2017
2226
0
Share:
عبر اللاعب الدولي الإسباني غيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني عن عدم سعادته بمنظومة التحكيم في الوقت الحالي خاصة من خلال وجهة نظره في ظلم فريقه بالموسم الماضي.
وقال بيكيه في تصريحات تنقلها صحيفة ماركا الإسبانية: إذا ما كنت رئيساً للفيفا كنت سأغير نظام التحكيم الحالي ، أنا لست سعيداً بما يحدث حالياً في بعض المباريات.
وتابع: أريد أن يصبح الأمر أقل أخطاءاً عن ما نرى وهناك حالات لتعبر عن أية عدالة تحكيمية ، ويجب أن تكون التكنولوجيا مساعد جيد للحكم.
وأنهى تصريحاته: اعتقد أنني لست جيداً في أن أكون مدرباً بالمستقبل ، أرغب في العمل الإداري وأصبح رئيساً لبرشلونة أنه حلمي ، عندما اعتزل سأفعل أي شئ حتى أساعد النادي الذي أحبه.
الموضوع السابق

كوتينيو يوافق على عقد برشلونة ويطلب من ...

الموضوع التالي

تياغو موتا يرحب بانضمام نيمار لباريس سان ...

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017