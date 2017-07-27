بيكي: سأغير منظومة التحكيم في حالة رئاستي للفيفا

عبر اللاعب الدولي الإسباني غيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني عن عدم سعادته بمنظومة التحكيم في الوقت الحالي خاصة من خلال وجهة نظره في ظلم فريقه بالموسم الماضي.

وقال بيكيه في تصريحات تنقلها صحيفة ماركا الإسبانية: إذا ما كنت رئيساً للفيفا كنت سأغير نظام التحكيم الحالي ، أنا لست سعيداً بما يحدث حالياً في بعض المباريات.

وتابع: أريد أن يصبح الأمر أقل أخطاءاً عن ما نرى وهناك حالات لتعبر عن أية عدالة تحكيمية ، ويجب أن تكون التكنولوجيا مساعد جيد للحكم.

وأنهى تصريحاته: اعتقد أنني لست جيداً في أن أكون مدرباً بالمستقبل ، أرغب في العمل الإداري وأصبح رئيساً لبرشلونة أنه حلمي ، عندما اعتزل سأفعل أي شئ حتى أساعد النادي الذي أحبه.