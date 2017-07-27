تياغو موتا يرحب بانضمام نيمار لباريس سان جيرمان

قال لاعب وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تياغو موتا، إنه يرحب بنتقال مواطنه نيمار من برشلونة الإسباني.

تكهنات عديدة تنتشر حاليا حول انتقال البرازيلي الدولي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صفقة تبلغ قيمتها 222 مليون يورو، وهو ضعف أغلى صفقة أبرمت حتى الآن.

ياهو سبورت فرنسا ذكرت أنها تلقت معلومات تفيد من عضو بالاتحاد القطري لكرة القدم تفيد بأن نيمار وافق على الانتقال للنادي الباريسي، الذي يمتلك علاقات وثيقة بالبلد المضيف لكأس العالم 2022.

وعلى الرغم من أن هذه الأخبر لا تزال غير مؤكدة، رحب موتا بانضمام مواطنه للفريق.

وقال موتا “نود أن نرى نيمار داخل صفوف الفريق، التعاقد مع لاعب بهذا المستوى من الصعب أن يتحقق، هو يستطيع اللعب في أي ناد”.