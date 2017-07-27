جناح رين يفتح الباب لرحيل مبابي إلى ريال مدريد

يراقب نادي موناكو الفرنسي لاعباً جديداً مميزاً في صفوف نادي رين خلال الفترة الماضية ويدعى أداما دياكابي الذي يبلغ من العمر فقط 21 عاماً.

وتابعت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن النادي الفرنسي يبحث في الفترة الحالية عن بديل مناسب للمهاجم الحالي كيليان مبابي الذي يرتبط بقوة للرحيل إلى ريال مدريد الإسباني.

ووفقاً لصحيفة ليكيب الفرنسية فإن المدرب ليوناردو جارديم يرى أن أداما هو اللاعب المناسب لتعويض رحيل متوقع لمبابي في الميركاتو الصيفي الحالي.

لدى دياكابي عقد مع رين حتى يونيو 2019 وقد تتم الصفقة بمبلغ مادي قيمته 10 ملايين يورو.