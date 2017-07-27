حارس الريال المنبوذ يقترب من خيتافي الصاعد

اقترب الحارس الإسباني الشاب روبن يانيز لنادي ريال مدريد الإسباني والذي يأتي في المرتبة الثالثة بالفريق الأول من المغادرة في الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن يانيز لا يحظى بفرص المشاركة في مباريات المواسم الماضية لذلك هناك عرض يقترب من الموافقة عليه وهو من نادي خيتافي العائد مرة أخرى إلى الليغا.

الحارس يبحث عن مزيد من الدقائق للمشاركة في الموسم المقبل حيث أن الثنائي كيلور نافاس وكيكو كاسيا يستحوذان على كافة الفرص في بطولات الدوري والكأس ودوري الأبطال الأوروبي.

لذلك يحاول خيتافي استغلال الموقف حتى يدعم فريق بالشكل المطلوب حتى لا يهبط مرة أخرى.