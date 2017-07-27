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روما يفكر بالتعاقد مع مدافع الأتليتي اللاتيني

روما يفكر بالتعاقد مع مدافع الأتليتي اللاتيني

By admin
27 يوليو، 2017
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يفكر نادي روما الإيطالي بالتعاقد مع مدافع نادي أتليتكو مدريد الإسباني خوسي خيمينز في الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم الدفاعات.
ويرى المدرب اوزيبيو دي فرانشيسكو الإيطالي أن خيمينيز هو لاعب مميز في صفوف الروخي بلانكوس ولكنه يعاني منذ الموسم الماضي بعدم المشاركة الفعالة بالمباريات.
وكان هناك اهتمام من طرف يوفنتوس الإيطالي بالمدافع لتعويض رحيل ليوناردو بونوتشي الذي انتقل إلى ميلان خلال الأيام الماضية.
مونشي يريد يعمل مع المدرب دي فرانشيسكو حتى يسد جميع الثغرات الممكنة في الفريق لمواصلة المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.
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